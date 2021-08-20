Тюменские соцслужбы окажут помощь семье восьмилетней девочки, накануне найденной мертвой

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Семья девочки, тело которой нашли накануне, находится на контроле социальных служб Тюменской области, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента социального развития региона.

"[Семье] оказывается помощь в компетенции органов социальной защиты. Двое несовершеннолетних детей находятся в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Семья" по заявлению родителей в связи с оказанием психологической помощи и на период следственных мероприятий", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что с детьми все в порядке, они под присмотром специалистов и постоянно поддерживают связь с родными.

В Тюмени 30 июня без вести пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По данному факту следствием возбуждено уголовное дело об убийстве, также возбуждено дело о халатности в отношении органов системы профилактики. Тюменские власти объявляли о награде в 500 тыс. рублей за предоставление информации, способствующей поиску пропавшей, а позже МВД заявило о награде в 1 млн рублей. 19 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила об обнаружении тела ребенка.