Авиация ЦВО локализовала лесной пожар в одном из районов Марий Эл

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Экипаж транспортно-боевого вертолета Ми-8 авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) локализовал природный пожар в Килемарском районе Республики Марий Эл, сбросив порядка 30 тонн воды на очаги возгораний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Летчики ЦВО провели авиаразведку, обнаружили очаги возгораний, выполнили 12 подходов к очагам и сбросили около 30 тонн воды, локализовав и предотвратив активное распространение пожара в районе озера Караси в 53-х км от Йошкар-Олы", - говорится в сообщении.

Ранее вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, совершил перелет из Ульяновска в Йошкар-Олу.

Летный состав прошел подготовку для выполнения специальных задач по тушению лесных пожаров с использованием водосливного устройства. На сегодняшний день экипажи армейской авиации ЦВО оказывают помощь в тушении природных пожаров в двух регионах России - Республике Марий Эл и Иркутской области.

20 августа в Республике Марий Эл ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами.