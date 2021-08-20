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Лесные пожары в России

Авиация ЦВО локализовала лесной пожар в одном из районов Марий Эл

На очаги возгораний сбросили порядка 30 тонн воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Экипаж транспортно-боевого вертолета Ми-8 авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) локализовал природный пожар в Килемарском районе Республики Марий Эл, сбросив порядка 30 тонн воды на очаги возгораний. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Летчики ЦВО провели авиаразведку, обнаружили очаги возгораний, выполнили 12 подходов к очагам и сбросили около 30 тонн воды, локализовав и предотвратив активное распространение пожара в районе озера Караси в 53-х км от Йошкар-Олы", - говорится в сообщении.

Ранее вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством, совершил перелет из Ульяновска в Йошкар-Олу.

Летный состав прошел подготовку для выполнения специальных задач по тушению лесных пожаров с использованием водосливного устройства. На сегодняшний день экипажи армейской авиации ЦВО оказывают помощь в тушении природных пожаров в двух регионах России - Республике Марий Эл и Иркутской области.

20 августа в Республике Марий Эл ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМарий Эл
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