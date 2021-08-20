Доставку питания и воды организовали в Марий Эл для спасателей, которые тушат лесной пожар

"Предприниматели Марий Эл активно включились в оказание помощи добровольцам и пожарным, которые борются с огнем в Медведевском районе. Сеть кафе "Простая еда" и Комбинат питания доставили к месту горячие обеды. Производители воды "Сестрица" привезли запас питьевой воды", - сообщили в пресс-службе.

ТАСС, 20 августа. Предприниматели Марий Эл организовали доставку горячего питания и воды для пожарных и добровольцев, которые тушат природный пожар в Медведевском районе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Число волонтеров, желающих помочь в тушении пожара, увеличилось почти до 200, сообщил ТАСС IT-разработчик Сергей Якунин, который создал чат-бот для записи добровольцев. "В 07:00 отправились около 160 добровольцев, в 09:00 отправлена еще одна группа численностью 30 человек", - отметил Якунин.

Жители республики также звонят на горячие линии и предлагают содействие в тушении пожара.

Согласно предварительной информации ГУ МЧС России по Республике Марий Эл, площадь пожара увеличилась до 600 га. Уточняется, что из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. Вновь объявлена угроза населенному пункту Сосновый Бор. Угрозы для населенных пунктов Устье-Кундыш и Шап пока нет.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили о лесном пожаре на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находится на расстоянии 3 км от него. Из-за пожара были эвакуированы местные жителей и гости санатория "Сосновый бор". Позже стало известно, что пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка.