В Карелии отменили особый противопожарный режим

ТАСС, 20 августа. Правительство Карелии отменило особый противопожарный режим, введенный в регионе в начале июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

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"В связи со снижением класса пожарной опасности и стабилизацией лесопожарной обстановки распоряжением правительства Республики Карелия №609р-П с 20 августа на территории Карелии отменен особый противопожарный режим, который был введен в республике 8 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

С начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 298 лесных пожаров на общей площади 20,5 тыс. га, 57% всех пожаров потушены в первые сутки с момента обнаружения.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стало неосторожное обращение граждан с огнем (72%). Ведется работа по установлению лиц, виновных в их возникновении. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 млн рублей, но и уголовная ответственность - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день на территории республики установился 1-2 класс пожарной опасности по условиям погоды. "Лесопожарная обстановка спокойная", - отмечается в сообщении пресс-службы. Вместе с тем пожароопасный сезон продолжится до установления устойчивой дождливой погоды. В этой связи работники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов находятся в состоянии постоянной готовности к тушению лесных пожаров.