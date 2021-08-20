Суд заключил под стражу водителя, по вине которого погиб подросток в Вологодской области

ВОЛОГДА, 20 августа. /ТАСС/. Вытегорский районный суд Вологодской области заключил в СИЗО местного жителя, 18-летнего Павла Пирогова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели подростка на велосипеде, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов области.

Вечером 18 августа на 320-м км автодороги Вологда - Медвежьегорск Пирогов за рулем ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и сбил 16-летнего велосипедиста, который скончался на месте. "Вытегорский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего Павла Пирогова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По данным суда, подозреваемый просил не лишать его свободы, ссылаясь на нарушение правил самим велосипедистом, поскольку он двигался по проезжей части. Однако суд учел, что ранее водитель неоднократно совершал правонарушения в области безопасности дорожного движения, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.