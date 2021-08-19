Молодой водитель насмерть сбил подростка в Вологодской области

ВОЛОГДА, 19 августа. /ТАСС/. Подросток-велосипедист погиб в результате наезда автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего водителя. Авария произошла вечером в среду в Вытегорском районе Вологодской области. В отношении водителя, которого ранее шесть раз штрафовали за нарушения правил, возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по области.

"В отношении водителя, сбившего 16-летнего подростка в Вытегорском районе, возбуждено уголовное дело. ДТП произошло 18 августа в 22:15 мск в Вытегорском районе на 220-м км автодороги Вологда - Медвежегорск. По предварительным данным, водитель автомашины ВАЗ-2107 2002 года рождения совершал обгон, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на велосипедиста 2004 года рождения, который ехал во встречном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водитель задержан.

Выяснилось, что водитель совершал обгон в зоне действия знака "Обгон запрещен". За два года управления автомобилем он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушения на дорогах, в основном за запрещенную тонировку стекол машины, которую он так и не устранил. Очередной административный материал из-за тонировки был составлен на месте аварии по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена").