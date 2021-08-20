В Петербурге арестовали тренера лагеря, который обвиняется в развращении воспитанниц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО тренера детского лагеря, которого задержали в Курортном районе Санкт-Петербурга и обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних воспитанников. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Зеленогорский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - до 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, недостигшего четырнадцатилетнего возраста"). Обвиняемый просил заключить его под домашний арест, однако получил отказ. Процесс проходил в закрытом режиме, других подробностей в пресс-службе судов не привели.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что в лагере в Курортном районе Петербурга задержали тренера по подозрению в развращении несовершеннолетних воспитанниц. На мужчину написали заявление родители одной из девочек-подростков, отдыхавшей в лагере. Родители считают, что мужчина совершил насильственные действия, пока подростки спали. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.