Дело о гибели пяти человек в ДТП в Калмыкии передано следователям СК

ЭЛИСТА, 20 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП в Калмыкии передали для дальнейшего расследования в республиканское следственное управление СК России, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления.

"По уголовному делу, возбужденному по факту гибели пяти человек в ДТП, прокурором определена подследственность за следственными органами СК России", - говорится в сообщении. Уголовное дело было возбуждено органами МВД по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Накануне утром в районе села Вознесеновка Целинного района водитель легкового автомобиля Nissan Almera во время обгона совершил лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении "Камазом". В результате аварии водитель автомобиля Nissan и четыре пассажира, в том числе трое детей, погибли на месте.