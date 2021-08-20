Жителей села на Кубани эвакуируют из-за подъема уровня воды в реке

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуируют жителей Южного сельского поселения Крымского района на Кубани, где фиксируют подъем уровня воды в реке, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в пятницу.

В ночь на пятницу в Крымском районе региона пошли сильные дожди, в результате вышла из берегов река Баканка, подтопило 55 придомовых территорий, в 30 домов зашла вода, в полдень был введен режим "Чрезвычайная ситуация".

"В Южном сельском поселении Крымского района проводят эвакуацию жителей. На данный момент наблюдается подъем уровня воды в водоеме. На месте находятся спасатели и экстренные службы", - говорится в сообщении штаба.

Ранее в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщали, что спасатели эвакуировали в пункты временного размещения в Крымском районе более 20 человек, среди которых двое маломобильные. По данным министерства, министр ГО и ЧС Краснодарского Сергей Штриков посетил муниципалитет для оценки сложившейся ситуации. "Силы и средства Крымского районного звена РСЧС находятся в постоянной готовности к незамедлительным действиям по реагированию на ЧС. Все мероприятия были проведены своевременно и четко, грамотно организована работа сил и средств района", - приводит пресс-служба слова Штрикова.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов были подтоплены, повреждены более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.