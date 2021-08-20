Река вышла из берегов в Крымском районе на Кубани

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Река Баканка вышла из берегов в Крымском районе Краснодарского края из-за дождей. По предварительным данным, подтоплены 20 домовладений, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в пятницу.

Ранее власти Крымского района призвали жителей подготовить необходимые вещи на случай эвакуации и подняться на возвышенность.

"В результате осадков, прошедших на территории Крымского района, река Баканка вышла из берегов. По предварительным данным, подтопило 20 домовладений. На данный момент уровень воды снижается", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что население оповещают о ситуации, в городе Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях действуют режимы ЧС.