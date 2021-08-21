К тушению лесного пожара в Марий Эл привлекли еще два вертолета

ТАСС, 21 августа. Два дополнительных вертолета привлекли к тушению лесного пожара, угрожавшего ранее нескольким населенным пунктам в Марий Эл, сообщил журналистам в субботу глава республики Александр Евстифеев.

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"Сегодня работают четыре вертолета, вчера работало два, то есть техническая поддержка в два раза увеличилась", - сказал он.

Глава республики уточнил, что для тушения пожара увеличивают силы и средства, в том числе привлекаются добровольцы.

Как уточнили ранее ТАСС в пресс-службе МЧС России, угрозы населенным пунктам республики нет. В регионе действуют два очага лесных пожаров, один из которых локализовали на площади 1,4 га.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии трех км от него. Позже стало известно, что пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты из Татарстана, а также Минобороны. Из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. Площадь, пройденная огнем при пожаре, составила 891,5 га.

20 августа глава региона подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории Марий Эл.