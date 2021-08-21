Ураган третьей категории "Грейс" ударил по восточному побережью Мексики

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Ураган "Грейс", усилившийся до третьей из пяти категорий по шкале Саффира - Симпсона, в субботу ударил по восточному побережью Мексики. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба.

Циклон вышел на сушу в районе небольшого населенного пункта Теколутла в штате Веракрус. Скорость ветра в его пределах составляет 57 м/с с порывами до 66 м/с. Ураган принес в регион сильные дожди, в некоторых районах ожидается выпадение до 250 мм осадков. Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало.

Ранее в 22 муниципалитетах Веракруса был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти подготовили группировку в составе более чем 7,8 тыс. человек, в основном спасателей и военнослужащих, для оказания помощи населению.

В четверг как ураган первой категории "Грейс" обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным руководства региона, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей.