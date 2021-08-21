В МЧС назвали предварительную причину пожара в гостевом доме под Псковом

ПСКОВ, 21 августа. /ТАСС/. Короткое замыкание электропечи в сауне могло стать причиной пожара в гостевом доме под Псковом, где в ночь на 21 августа погибли два человека, еще одного ищут под завалами, одна женщина пострадала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

"Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропечи в сауне", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, вызов о пожаре поступил 21 августа в 03:23 мск, горел частный гостевой двухэтажный деревянный дом размером 12 на 15 м в деревне Подборовье-1 в 10 км от Пскова. По прибытии на место первых пожарных подразделений дом горел открытым пламенем, рухнула кровля. С места ЧП госпитализировали женщину с переломом позвоночника, возможно, она выпрыгнула со второго этажа.

На данный момент обнаружили тела двух человек, на месте ищут под завалами третьего погибшего. Следственное управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку, на месте работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, а также сотрудники региональных управлений МВД и МЧС.