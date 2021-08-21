За информацию о нахождении сбежавших в Бурятии преступников объявили вознаграждение

ТАСС, 21 августа. Власти Бурятии объявили вознаграждение за значимую информацию о местонахождении сбежавших 21 августа из психоневрологического диспансера преступников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За значимую информацию, способствующую задержанию беглецов объявлено вознаграждение", - говорится в сообщении.

Семь осужденных сбежали 21 августа из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии. Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет: шестерых осудили по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Их направили на принудительное лечение, один сбежавший является инвалидом второй группы.

По данным правительства региона, задержали двоих сбежавших осужденных.

Заместитель председателя правительства Республики Бурятия Петр Мордовский сообщил журналистам, что территорию оперативного плана "Сирена" расширили с четырех районов региона до восьми, также план ввели в Улан-Удэ. "Преступники особо опасные. Сейчас на территории республики в восьми районах республики и в городе Улан-Удэ введен оперативный план "Сирена", - сказал Мордовский.