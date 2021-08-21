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Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Побег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Обновлено 

Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

© Егор Алеев/ТАСС

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии семь осужденных, проходящих принудительное лечение, сбежали из психоневрологического диспансера. Они уже задержаны.

  • Всего в медицинском учреждении на момент побега находились 59 пациентов.
  • Перед побегом заключенные устроили массовые беспорядки.
  • ​​​Во время побега был ранен санитар. Он получил порезы осколками стекла.
  • Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди беглецов - мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет. Они осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
  • Один сбежавший является инвалидом второй группы.
  • По факту произошедшего следователи организовали проверку.
  • Прокуратура Бурятии даст оценку работе охраны психдиспансера.
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РоссияБурятияПобег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
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