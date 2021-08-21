Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии семь осужденных, проходящих принудительное лечение, сбежали из психоневрологического диспансера. Они уже задержаны.
- Всего в медицинском учреждении на момент побега находились 59 пациентов.
- Перед побегом заключенные устроили массовые беспорядки.
- Во время побега был ранен санитар. Он получил порезы осколками стекла.
- Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди беглецов - мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет. Они осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
- Один сбежавший является инвалидом второй группы.
- По факту произошедшего следователи организовали проверку.
- Прокуратура Бурятии даст оценку работе охраны психдиспансера.