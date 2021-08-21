Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

В селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии семь осужденных, проходящих принудительное лечение, сбежали из психоневрологического диспансера. Они уже задержаны.

Всего в медицинском учреждении на момент побега находились 59 пациентов.

Перед побегом заключенные устроили массовые беспорядки.

​​​Во время побега был ранен санитар. Он получил порезы осколками стекла.

Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди беглецов - мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет. Они осуждены по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Один сбежавший является инвалидом второй группы.

По факту произошедшего следователи организовали проверку.

Прокуратура Бурятии даст оценку работе охраны психдиспансера.