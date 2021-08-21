Перед побегом из медучреждения в Бурятии заключенные устроили массовые беспорядки

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Массовые беспорядки в психоневрологическом диспансере в Бурятии предшествовали побегу оттуда семи осужденных, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Республики Бурятия.

"По предварительным данным, в одном из блоков психоневрологического диспансера, расположенном на втором этаже здания, содержались 59 лиц, к которым по решению суда применялись принудительные меры медицинского характера. 21 августа 2021 года около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку.

Семь человек сбежали 21 августа из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района. Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет. Шестерых осудили по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Их направили на принудительное лечение, один сбежавший является инвалидом второй группы.

Двоих из семи осужденных - Александр Абрахимов и Жаргал Муханаев - задержали. За ценную информацию о местонахождении остальных беглецов власти региона объявили вознаграждение. В связи с побегом осужденных оперативный план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников, ввели в Улан-Удэ и в восьми районах Бурятии.