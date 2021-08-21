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Побег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

Двоих сбежавших из психдиспансера в Бурятии задержали

Мужчин остановили на выходе из Новой Бряни
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ТАСС, 21 августа. Двоих из семи осужденных, сбежавших из психоневрологического диспансера в Бурятии, задержали, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Двое сбежавших из Республиканского психоневрологического диспансера задержаны на выходе из Новой Бряни", - сообщили в пресс-службе правительства.

Семь осужденных сбежали 21 августа из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии. Согласно распространенным полицией ориентировкам, среди разыскиваемых мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет: шестерых осудили по разным статьям, в том числе за кражу, вымогательство, умышленное уничтожение имущества, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Их направили на принудительное лечение, один сбежавший является инвалидом второй группы.

В связи с побегом осужденных оперативный план "Сирена", предусматривающий задержание особо опасных преступников, ввели в Улан-Удэ и в четырех районах Бурятии.

Теги
РоссияБурятияПобег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Побег преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии
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