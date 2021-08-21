Открытие охотничьего сезона в Марий Эл приостановили из-за режима ЧС

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

Ранее на сайте регионального управления Роспотребнадзора сообщалось, что превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе из-за лесных пожаров не выявили. Уточняется, что продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха в районах задымления: поселок Новотроицк, деревня Сидорово, город Йошкар-Ола, поселок городского типа Медведево.

Вечером 20 августа верховой пожар в лесах Марий Эл удалось сбить силами Авиалесоохраны, сообщала пресс-служба главы региона. Уточнялось, что площадь пожара к ночи составила 600 га. Количество добровольцев, задействованных в тушении пожара, увеличили до 350 человек, из них 220 человек работают в поселке Сосновый Бор, 110 человек - в поселке Студенка и 45 военнослужащих - на озере Чуркан. В регионе также увеличили группировку пожарной техники: поставили четыре вездехода, работает 45 единиц наливной пожарной техники.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии трех км от него. Позже стало известно, что пожар в Сосновом Бору подошел к другому населенному пункту - поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты из Татарстана, а также Минобороны. Из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. Площадь, пройденная огнем при пожаре, составила 891,5 га.

13 августа глава региона подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории Марий Эл.