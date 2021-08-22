Огонь прошел около 500 га леса в нацпарке на границе Самарской области и Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Около 500 га леса, по предварительным данным, выгорело на территории национального парка "Бузулукский бор", на который 21 августа перекинулось возгорание травы у села Гвардейцы Самарской области. Об этом в воскресенье сообщается в группе нацпарка в " ВКонтакте ".

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"По предварительным данным, к 22 августа огнем пройдено около 500 га. Тушение пожара продолжается", - сказано в сообщении.

По данным дирекции нацпарка, тушение осложняется неблагоприятными погодными условиями. Температура воздуха в районе составляет около 42 градусов, порывы ветра достигают 12-15 м/с.

"Верховым пожаром пройдены лесные кварталы 14, 24, 25, 26, 27. В кварталах 29 и 30 очаг локализован", - уточняется в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по области, на утро 22 августа площадь активного горения составляла 100 га. Тушение лесного пожара в Борском районе продолжается второй день. Ранее из-за пала травы огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, сгорели 14 строений.

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.