Врачи обследуют более 500 человек, задействованных при тушении пожаров в Якутии

ТАСС, 22 августа. Около 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России вылетят в Якутию для обследования людей, которые принимают участие в тушении природных пожаров, сообщили в воскресенье координаторы акции "Якутия - Мы вместе!".

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"В течение ближайших двух недель в регион прибудут около 25 ведущих специалистов из подведомственных учреждений ФМБА России со всей страны. <…> Врачам ФМБА России и местным медикам предстоит серьезная работа: медицинского обследования ожидают более 500 человек, задействованных в тушении лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), также в регион будет направлена группа медицинских специалистов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что в состав сводного мобильного отряда входят терапевты, анестезиологи, кардиологи, эндокринологи, пульмонологи, офтальмологи, оториноларингологи, рентгенологи, хирурги, неврологи, а также средний медицинский персонал. Они будут работать в регионе до октября.

"В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией с лесными пожарами в июне-августе этого года к ликвидации возгорания были привлечены волонтеры из числа местных жителей республики и других регионов. Во время тушения пожаров отмечалось увеличение количества обращений граждан за медицинской помощью по поводу ухудшения самочувствия, дыхательной недостаточности, с ожогами роговицы глаз и открытых частей тела", - пояснили организаторы акции.

Кроме того, в рамках акции активисты единого волонтерского штаба партии "Единая Россия" из числа "Молодежки ОНФ" помогут жителям региона с восстановлением хозпостроек и ограждений, санитарных зон, а также в создании и обновлении минерализованных полос. Проведут психологические и юридические консультации.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа ввели межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.