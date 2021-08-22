Площадь активного горения в заповеднике в Мордовии достигла 130 га

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пожарные ведут борьбу с огнем на двух участках на территории заповедника в Мордовии, где 3 августа начался пожар, площадь активного горения составляет 130 га. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Мордовия.

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"Действуют два очага пожара в северо-западной части заповедника. Площадь активного горения составляет 130 га", - сказано в распространенном сообщении.

Общая группировка сил и средств, задействованных в тушении пожара, составляет более 550 человек и 128 единиц техники. По данным ведомства, работа авиации способствовала значительному снижению площади активного горения, ее работа не прекращается.

"Аэромобильные группировки МЧС России продолжают работы по тушению на наиболее сложных участках. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня на населенные пункты. В тушении задействована авиация МЧС России, Министерства обороны и Росгвардии", - уточняется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в Ельниковском районе ввели режим ЧС в связи с угрозой распространения огня с территории заповедника.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место направили спасателей и пожарных из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России. 20 августа один из двух очагов пожара локализовали. 21 августа 11 строений сгорело в поселке Стеклянный Нижегородской области, население эвакуировали, жертв и пострадавших нет.