Концентрация химических веществ в Марий Эл из-за пожаров стабилизировалась

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Уровень предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе из-за лесных пожаров в Марий Эл стабилизировался после зафиксированного превышения, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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Только утром 22 августа установили превышение предельно допустимой концентрации в Йошкар-Оле и в поселке Медведево.

"По состоянию на 15:00 во всех мониторинговых точках превышений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в районах задымления - поселках Новотроицк и Медведево, деревня Сидорово, город Йошкар-Ола - продолжается.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики 12 августа. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии трех км от него, позже он подошел также к поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты. Из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. 13 августа глава региона подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории Марий Эл.