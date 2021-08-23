Госпитализирован еще один пострадавший после взрыва автобуса в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Один пострадавший при взрыве в автобусе в Воронеже, который получал помощь амбулаторно в поликлинике, доставлен в Воронежскую областную клиническую больницу № 1.

Число госпитализированных после взрыва выросло до 20, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в медучреждениях Воронежа продолжают лечиться 20 человек: один из пострадавших, ранее получавших помощь амбулаторно в поликлинике, госпитализирован в отделение сурдологии первой облбольницы. Новых пострадавших от взрыва маршрутки 12 августа нет", - сообщил он.