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Взрыв в автобусе в Воронеже

Госпитализирован еще один пострадавший после взрыва автобуса в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что ранее пострадавший проходил амбулаторное лечение

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Один пострадавший при взрыве в автобусе в Воронеже, который получал помощь амбулаторно в поликлинике, доставлен в Воронежскую областную клиническую больницу № 1.

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Число госпитализированных после взрыва выросло до 20, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По состоянию на утро понедельника, 23 августа, в медучреждениях Воронежа продолжают лечиться 20 человек: один из пострадавших, ранее получавших помощь амбулаторно в поликлинике, госпитализирован в отделение сурдологии первой облбольницы. Новых пострадавших от взрыва маршрутки 12 августа нет", - сообщил он.

 

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РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичВзрыв в автобусе в Воронеже
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