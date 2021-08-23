Мэр Ниццы раскритиковал поведение руководства "Марселя" в ходе драки на футбольном матче

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал "неописуемым" поведение тренера и президента футбольного клуба "Марсель" во время возникшей на поле потасовки с болельщиками клуба "Ницца" в воскресенье вечером. Он также призвал ввести против ответственных за неспортивное поведение санкции.

"Насилие никогда не поддерживается. Лига профессионального футбола Франции должна ввести санкции, когда ответственные будут найдены. Если поведение некоторых болельщиков было неописуемым, то так же можно охарактеризовать и поведение президента "Марселя", а также тренера этого клуба", - написал он в понедельник в своем "Твиттере". Глава городской администрации выразил благодарность игрокам и тренеру "Ниццы" за сдержанное поведение и заявил, что теперь делом должны заняться уполномоченные структуры.

Матч между футбольными клубами "Ницца" и "Марсель" первой лиги чемпионата Франции, проходивший в воскресенье вечером в Ницце, был прерван после того, как сотни фанатов местного клуба прорвали оцепление, выбежали на поле и устроили драку с футболистами команды гостей. Недовольство фанатов "Ниццы" вызвало поведение полузащитника "Марселя" Димитри Пайета. После того, как один из болельщиков попал в него бутылкой, когда игрок исполнял угловой удар, футболист бросил предмет в толпу. После этого фанаты "Ниццы" прорвались на поле. По информации телеканала RMC, три футболиста "Марселя" получили травмы, среди них Пайет, Маттео Гендузи и Луан Перес. Встреча была прервана при счете 1:0 в пользу "Ниццы".

Согласно видеозаписи трансляции матча, за своих игроков пытался заступиться тренер марсельцев Жарж Сампаоли, которого пришлось насильно уводить от драки его же ассистентам. В то же время болельщики на трибунах запечатлели разговор на повышенных тонах между президентом "Марселя" Пабло Лонгорией и муниципальным советником по вопросам спорта в Ницце Жозе Кобосом.

По данным телеканала BFM, в ходе потасовки были задержаны трое несовершеннолетних, однако в тот же вечер их отпустили на свободу. Agence France-Presse уточняет, что прокуратура Ниццы начала расследование по факту данного происшествия.