В Бурятии возбудили три уголовных дела после побега осужденных из психдиспансера

УЛАН-УДЭ, 23 августа. /ТАСС/. Следователи Бурятии возбудили три уголовных дела о халатности, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном повреждении чужого имущества после побега из психоневрологического диспансера семерых пациентов.

Что известно о побеге преступников из психоневрологического диспансера в Бурятии

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Бурятии.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в рамках которого будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение. <…> возбуждены уголовные дела о причинении пациентами во время беспорядков санитару учреждения телесных повреждений и о повреждении имущества диспансера по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия") и ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества")", - сказали в ведомстве.