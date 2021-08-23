СК начал проверку после жесткой посадки самолета-амфибии в Подмосковье

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки частного самолета-амфибии в подмосковной Коломне. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала она. Марковская уточнила, что на место выехали следователи и криминалисты, обстоятельства и причины данного инцидента устанавливаются.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области, в понедельник в районе населенного пункта Черкизово городского округа Коломны сел на воду и перевернулся легкомоторный самолет. На борту находились два человека, которые выбрались на берег самостоятельно. Медицинская помощь им не понадобилась. Самолет на тросе подтянула на берег проплывающая мимо баржа. Сейчас он находится в воде у берега фюзеляжем кверху. Утечки топлива нет.

По информации источника в экстренных службах, причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования. Самолет совершал тренировочный полет. "Он задел крылом воду при посадке и перевернулся", - сказал источник.