МВД опровергло сообщение СМИ об охране психдиспансера в Бурятии сотрудниками полиции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МВД РФ опровергло сообщение издания "Взгляд.ру" о том, что охраной психдиспансера в Бурятии, откуда ранее сбежали осужденные, занимались сотрудники полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"21 августа сетевое издание "Взгляд.ру" распространило лживые сведения о деятельности МВД России, дискредитирующие работу многотысячного коллектива сотрудников полиции. В публикации об обстоятельствах задержания лиц, совершивших побег из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Республики Бурятия, со ссылкой на бывшего сотрудника органов внутренних дел утверждалось, что охрану медицинского учреждения осуществляли сотрудники МВД России. МВД России официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Психоневрологический диспансер охранялся сотрудником частного охранного предприятия", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что "автор статьи не предпринял никаких шагов для того, чтобы перепроверить сведения, полученные от своего собеседника". "Это привело к тому, что опубликованный материал содержал голословные обвинения в адрес сотрудников МВД России, ввел в заблуждение широкую аудиторию", - отмечается в сообщении.