Площадь горения природного пожара в Самарской области сократили в пять раз

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В Самарской области продолжается тушение природного пожара на территории национального парка "Бузулукский бор". Площадь активного горения удалось сократить до 20 га", - сказали в ведомстве. Еще утром в понедельник площадь составляла 100 га.

Также снята угроза распространения огня на населенный пункт Борское. Тем не менее пожарные дежурят около него на случай ухудшения обстановки. В тушении участвуют три пожарных поезда, два вертолета Ми-8, ожидается прибытие еще одного вертолета, а во вторник - самолета Бе-200.

Из-за пала травы в минувшую субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, уничтожив 14 частных жилых строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". В воскресенье огонь перешел на строения в селах Немчанка и Коноваловка, там уничтожено 18 построек различного назначения.