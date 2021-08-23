Дело возбудили после тяжелого ранения ребенка в лагере под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 23 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после падения на 14-летнего подростка ветки в муниципальном детском оздоровительном лагере "Ландыш" под Воронежем, здоровью ребенка нанесен тяжкий вред. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему диагностирован перелом свода черепа и ушиб головного мозга, что предварительно квалифицируется как причинившее тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении пресс- службы.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье 14-летний ребенок получил травмы в муниципальном детском оздоровительном лагере "Ландыш" в Семилукском районе под Воронежем. На мероприятии по закрытию смены в лагере на летней эстраде с дерева упала ветка, которая ударила ребенка по голове, после чего он был доставлен в больницу.