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Лесные пожары в России

МЧС сообщило о появлении дымки в Шадринске Курганской области

Причиной стали действующие лесные пожары

ТАСС, 23 августа. Природные пожары в Шадринском районе Курганской области являются причиной появившихся запаха гари и дымки в Шадринске - втором по величине городе региона. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

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Ранее жители поделились в соцсетях фото, на которых виден темный дым в небе. Как заявил один из пользователей, "с неба падает пепел".

"В Шадринском районе действуют природные пожары, ввиду чего - раз это вблизи находится - есть определенный запах. <…> Запах и дымка", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что угрозы населенным пунктам нет.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская область
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