После стабилизации ситуации с пожарами в Якутии начали выводить группировки МЧС

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Поэтапный вывод группировок МЧС России начинается в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, сообщил во вторник на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.

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"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки Министерства чрезвычайных ситуаций России сегодня. Прибыли два борта Ил-76 для доставки личного состава мобильных группировок, которые прибыли из Подмосковья, в частности Ногинской и Тульской группировок. [Они] сегодня убудут на пункт постоянной дислокации", - сказал Садовников.

По данным Садовникова, в регионе действует 43 пожара, тушат 19, локализовали шесть, обнаружили пять новых возгораний. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекалось 11 воздушных судов.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, за сутки ликвидировали 12 природных пожаров на площади свыше 130 тыс. га. На тушении задействовали около 1,5 тыс. человек и 164 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и федерального резерва Авиалесоохраны.

Угрожающих населенным пунктам пожаров нет. В Усть-Майском районе, где продолжают действовать 12 очагов природных пожаров, задействовали специалистов МЧС России. "Проводится работа по расширению минерализованных полос, тушение отдельных очагов, а авиацией ведомства на кромки пожаров слито 546 т воды", - добавили в региональном главке МЧС России.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.