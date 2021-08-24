После стабилизации ситуации с пожарами в Якутии начали выводить группировки МЧС

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Поэтапный вывод группировок МЧС России начинается в Якутии в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, сообщил во вторник на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников.
"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки спланирован поэтапный вывод группировки Министерства чрезвычайных ситуаций России сегодня. Прибыли два борта Ил-76 для доставки личного состава мобильных группировок, которые прибыли из Подмосковья, в частности Ногинской и Тульской группировок. [Они] сегодня убудут на пункт постоянной дислокации", - сказал Садовников.
По данным Садовникова, в регионе действует 43 пожара, тушат 19, локализовали шесть, обнаружили пять новых возгораний. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава привлекалось 11 воздушных судов.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, за сутки ликвидировали 12 природных пожаров на площади свыше 130 тыс. га. На тушении задействовали около 1,5 тыс. человек и 164 единицы техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и федерального резерва Авиалесоохраны.
Угрожающих населенным пунктам пожаров нет. В Усть-Майском районе, где продолжают действовать 12 очагов природных пожаров, задействовали специалистов МЧС России. "Проводится работа по расширению минерализованных полос, тушение отдельных очагов, а авиацией ведомства на кромки пожаров слито 546 т воды", - добавили в региональном главке МЧС России.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запретили посещать леса, ввели режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.