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Лесные пожары в России

Экстренное предупреждение продлили в двух районах Колымы из-за угрозы лесных пожаров

В муниципалитетах наблюдается пожарная опасность четвртого класса

ТАСС, 24 августа. Спасатели 24 августа объявили на 24-26 августа экстренное предупреждение в двух районах Магаданской области в связи с высокой пожарной опасностью, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

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"Наибольший риск возникновения ЧС до муниципального уровня, обусловленный природными пожарами, существует в Хасынском и Ягоднинском городских округах", - уточнили в центре. Ранее пожарную опасность объявили в Ягоднинском районе с 21 августа, в Хасынском - с 18 августа.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в этих районах наблюдается пожарная опасность четвертого класса. Основными причинами распространения лесных пожаров являются сухие грозы и ветер.

Пожароопасный сезон в области в 2021 году официально начался 14 мая. Он подразумевает запрет на использование открытого огня, включая проведение пожароопасных работ. Предусматривается ужесточение ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

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РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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