Площадь природного пожара в Марий Эл сократилась за сутки на 7 га

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Площадь активного горения крупного природного пожара на территории Республики Марий Эл сократилась с 34 до 27 га. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Накануне в ведомстве сообщали, что площадь активного горения сократилась с 54 га до 34 га. "Площадь природного пожара в Республике Марий Эл уменьшилась до 27 га", - сказали в пресс-службе.

К тушению привлечены 1 тыс. человек и 175 единиц техники. Силы и средства разделены на шести участках, три из которых направлены на защиту населенных пунктов Шап, Студенка и Сосновый Бор, еще три работают в районах озер Мартын и Чуркан, а также реки Чернушка. "Осуществляется окарауливание территорий. Произведена опашка населенных пунктов, примыкающих к лесному массиву. Работа по прокладыванию минерализованных полос будет продолжена и сегодня", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, к тушению пожара привлечена авиация. С начала ликвидации ЧП четыре вертолета осуществили 341 сброс воды объемом 1 023 тонны. На 24 августа планируется работа двух вертолетов Ми-8 и одного Ка-32.

С 19 августа в лесах на территории Марий Эл введен режим ЧС регионального характера, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по республике развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.