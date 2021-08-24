Один из сбежавших из ИВС в Истре был ранее осужден за нападение на сотрудника полиции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Один из совершивших побег из подмосковного изолятора временного содержания в Истре Иван Цуркану ранее был судим за нападение на сотрудника полиции. Об этом ТАСС сообщили в Московском областном суде, в котором слушается апелляционная жалоба на этот приговор.

"Иван Цуркану осужден в июле 2021 г. приговором Истринского суда по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья"), ему назначено наказание в виде восьми месяцев колонии общего режима", - сообщили в суде, отметив, что осужденный обжаловал этот приговор, надеясь получить условное наказание.

Как сказано в апелляционной жалобе Цуркану, он полностью признал вину и объяснил нападение на полицейского тем, что накануне у него умерла тетя и он совершил преступление в силу тяжелого эмоционального переживания, вызванного смертью близкого человека. Адвокат Цуркану заявил, что у него есть двое малолетних детей, а это является смягчающим обстоятельством. "Прошу суд обратить внимание, что нападение на полицейского произошло до последующих событий в Истре, а значит мой подзащитный был тогда не судим", - подчеркнула защитник.

Ранее в МВД сообщили о задержании в Московской области двоих заключенных, совершивших побег из ИВС в Истре: 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывались на съемной квартире в Подольске, где и были обнаружены оперативниками. Вместе с ними находились арендаторы квартиры - мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.