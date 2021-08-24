Губернатор Кировской области заявил, что лесные пожары локализовывают в первые сутки

"Благодаря тому, что мы хорошо подготовились, смогли не только у себя в течение первых суток локализовывать пожары, которые возникали, но еще помогать соседям, оказать помощь [в тушении пожаров] в республике Марий Эл. Если будут запросы, будем помогать всем, силы и средства на это есть. Мы окружены девятью субъектами, всегда приходим друг другу на помощь", - сказал Васильев.

ТАСС, 24 августа. Лесные пожары в Кировской области, где введен особый противопожарный режим, удается локализовывать в течение первых суток, сообщил во вторник ТАСС губернатор региона Игорь Васильев.

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По информации региональной диспетчерской службы КОГСАУ "Лесоохрана", с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 130 лесных пожаров на площади 505 га. В тушении участвовали 2 085 человек и 620 единиц техники.

Власти Кировской области 20 августа ввели особый противопожарный режим в регионе в связи с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах. Как рассказали в Министерстве лесного хозяйства Кировской области, пока действует противопожарный режим, жителям региона запрещается посещать леса, разводить костры, жечь мусор и сухую траву и проводить пожароопасные работы. Также ограничивается въезд в леса транспортных средств, запрещается заготовка древесины, за исключением выполнения противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий.