Пожар на чердаке здания в Калининграде потушили

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Пожар в чердачном помещении здания в Калининграде ликвидировали на площади 250 кв. м, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Пожар потушен в 16:45 по местному времени (17:45 мск), площадь возгорания составила 250 кв. м. Пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение о возгорании в здании на улице Генерала Озерова в Калининграде поступило в Центр управления в кризисных ситуациях во вторник в 14:29 по местному времени (15:29 мск). Были эвакуированы 60 человек, еще десять были спасены.