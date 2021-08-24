МАК сформировал комиссию по расследованию аварии самолета-амфибии в Подмосковье

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования аварии с частным самолетом-амфибией Borey, произошедшую на Москве-реке около подмосковной Коломны. Об этом говорится в сообщении комитета.

"23 августа в районе населенного пункта Черкизово городского округа Коломна Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС (единичный экземпляр воздушного судна - прим. ТАСС) самолетом-амфибией Borey BL010 RA-3042G. По имеющейся информации, находившиеся на борту пилот и пассажир не пострадали, воздушное судно имеет повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

В понедельник в районе населенного пункта Черкизово при посадке на воду самолет задел ее крылом и перевернулся. На борту находились два человека, которые выбрались на берег самостоятельно. Медицинская помощь им не потребовалась. Самолет на тросе подтянула на берег проплывающая мимо баржа. Утечки топлива нет. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку происшествия.