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Лесные пожары в России

Свердловские спасатели окарауливают садовое товарищество, эвакуированное из-за пожара

Площадь пожара составляет 50 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Свердловской области проводит окарауливание территории эвакуированного садового товарищества "Флюс", рядом с которым горит лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону во вторник.

"Силы и средства МЧС России сосредоточены на окарауливании садового товарищества "Флюс", - говорится в сообщении.

Лесной пожар в Свердловской области произошел днем 24 августа. По данным властей, его площадь составляет 50 га, для тушения привлечены авиация и пожарные поезда. Из коллективного сада "Флюс" эвакуированы 30 человек.

 

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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