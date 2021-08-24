В ХМАО число муниципальных образований, которые ввели противопожарный режим, выросло до 13

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Число муниципальных образований, которые ввели на своей территории особый противопожарный режим, увеличилось в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) до 13. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"На территории еще восьми муниципальных образований округа в связи с погодными условиями и риском возникновения лесных пожаров введен особый противопожарный режим. Ранее особый режим был введен в пяти муниципалитетах: в городах Урай и Нижневартовск, а также в Кондинском, Нижневартовском и Октябрьском районах", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим ввели на территориях города Пыть-Ях, Лангепас, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, а также Ханты-Мансийский, Нефтеюганский и Сургутский районы.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, 25 августа в ХМАО температура воздуха днем составит плюс 26-31 градус, 26 августа - плюс 18-23 градуса, а 28 августа - плюс 14-19 градусов.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров.