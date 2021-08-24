Природный пожар в Кинельском районе Самарской области локализовали

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Природный пожар, угрожавший трем населенным пунктам в Самарской области, локализовали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 22:15 (21:15 мск) объявлена локализация пожара, распространение огня остановлено", - сообщили в ведомстве.

Ранее в районе железнодорожной станции "1144 километр" в Кинельском районе загорелась сухая трава и камыш, площадь активного горения составила 3 га. В региональном ГУ МЧС сообщали об угрозе городу Кинель и населенным пунктам Язевка и Угорье. Позднее угроза была ликвидирована.

Погибших и пострадавших нет. Для тушения пожара привлекли 98 человек и 38 единиц техники. Помимо этого, в тушении участвовали самолет ИЛ-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и два пожарных поезда с железнодорожных станций "Сызрань" Куйбышевской железной дороги и "Абдулино" Южно-Уральской железной дороги.