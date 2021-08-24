Трем населенным пунктам Самарской области угрожает природный пожар

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Пожар в Кинельском районе Самарской области угрожает трем населенным пунктам - городу Кинель и селам Язевка и Угорье. Площадь активного горения составила 3 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о горении сухой травы в районе железнодорожной станции "1144 километр" в м. р. Кинельский. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение сухой травы и камыша, площадь активного горения составляет 3 га. Погибших и пострадавших нет. Существует угроза перехода огня на три населенных пункта: г. о. Кинель, село Язевка, село Угорье", - говорится в сообщении.

В тушении пожара участвуют 98 человек и 38 единиц техники. Помимо этого, привлечен самолет Ил-76 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России и два пожарных поезда с железнодорожных станций "Сызрань" Куйбышевской железной дороги и "Абдулино" Южно-Уральской железной дороги.