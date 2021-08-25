Площадь пожаров в регионах России за сутки снизилась до 624,7 тыс. га

ТАСС, 25 августа. Площадь действующих в регионах России лесных пожаров снизилась до 624 680 га, за сутки специалисты ликвидировали возгорания на площади 417 792 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

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По данным пресс-службы на утро 24 августа, площадь действующих лесных пожаров в регионах России составляла почти 1,1 млн га.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 95 лесных пожаров на площади 417 792 га. На 00:00 мск 25 августа на территории Российской Федерации действовало 197 лесных пожаров на площади 624 680 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь возгораний зафиксировали в Якутии, где действует 31 пожар на площади 521 151 га. В Иркутской области действует 12 пожаров на площади 56 077 га, на Чукотке - два пожара на площади 17 185 га, в Свердловской области - 49 пожаров на площади 5 620 га. Также пожары зафиксировали в Республике Марий Эл, Оренбургской области, Башкирии, Курганской области и других регионах России.

На тушении задействовали 8 431 человек, 1 761 единицу техники, 34 воздушных судна, еще 79 воздушных судов задействовали в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС ввели в семи регионах страны. Особый противопожарный режим действует в 60 субъектах России.