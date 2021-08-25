Спасатели ликвидировали за сутки 26 лесных пожаров в Челябинской области

Во вторник удалось предотвратить распространение лесного пожара на деревню Мансурово в Кунашакском районе Челябинской области - власти были готовы эвакуировать жителей при необходимости. В регионе также перекрывали из-за вызванного пожарами задымления движение транспорта на Тургояксом шоссе в Миассе.

ЧЕЛЯБИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали за сутки 26 лесных пожаров на территории Челябинской области, сообщается в среду на сайте областного правительства.

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"Пятый класс пожарной опасности сохраняется на территории всей Челябинской области. <…> За прошедшие сутки на землях лесного фонда ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 275,52 га. С предыдущих суток продолжает действовать три пожара, из них два локализованы - на территории Пластовского (на площади 872 га) и Кунашакского (на площади 50 га) муниципальных районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особый противопожарный режим действует в Брединском, Октябрьском, Кунашакском, Чесменском муниципальных районах и Миасском городском округе, режим ЧС - в Карталинском муниципальном районе. Здесь запрещен вход и въезд в лес. По данным начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергея Лаврова, на данный момент угрозы населенных пунктам нет.

"Обстановка остается очень напряженной на территории всего региона - от юга до севера. Все силы Главного управления лесами круглосуточно задействованы в борьбе со стихией. Таких аномальных погодных условий не помнят даже лесники, проработавшие по 40 лет", - отметил Лавров.