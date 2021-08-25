Более 500 росгвардейцев участвуют в тушении пожаров в Нижегородской области и Мордовии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Более 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии принимают участие в ликвидации лесных пожаров в Нижегородской области и Мордовии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии участвуют в тушении лесных пожаров на территории Нижегородской области и в природном заповеднике имени П. Г. Смидовича в Темниковском районе Республики Мордовия. В настоящее время со стихией борются свыше 500 росгвардейцев, в их распоряжении более 20 единиц специальной техники. Кроме того, для тушения пожара с воздуха задействованы ведомственные вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76. Воздушными судами управляют наиболее опытные экипажи. Авиация Росгвардии сбросила более 700 тонн воды", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для действий при осложнении обстановки в Саровской дивизии Приволжского округа войск национальной гвардии создан резерв. "В случае угрозы огня населенным пунктам росгвардейцы окажут помощь при эвакуации населения из опасных районов и обеспечат охрану общественного порядка в пункте временного размещения", - заключили в ведомстве.