На месте крушения Ил-112В в Подмосковье возобновились следственные действия

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следственные действия возобновились на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье для поиска конструктивных элементов судна. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в авиационных кругах.

Он пояснил, что в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени М. М. Громова в Жуковском началась выкладка конструкций самолета, которая необходима для установления причин катастрофы, для ее проведения не достает элементов Ил-112В. "В связи с этим принято решение о возобновлении следственных действий на месте крушения самолета. На данный момент обнаружены конструктивные элементы Ил-112В, следственные мероприятия продолжаются", - сообщил источник.

По его словам, также продолжается генетическая экспертиза для идентификации тел погибших пилотов. "Она пока не завершена", - сказал собеседник агентства.