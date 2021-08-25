В Ленобласти начали проверки больниц после выявления схемы фиктивной вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал проверки организации вакцинации от коронавируса в медицинских учреждениях региона после выявления схемы фиктивной вакцинации в одной из больниц. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Комитет по здравоохранению Ленинградской области сегодня провел первую проверку организации вакцинации от COVID-19 в Сертоловской больнице. Сотрудники комитета также сделали "слепую" выборку и позвонили нескольким пациентам, чтобы узнать у них, действительно ли им была сделана прививка. Специалисты проверили медицинскую организацию на предмет соответствия реального количества вакцины задокументированным данным, внесенным в федеральный регистр вакцинированных, условия хранения вакцины, работоспособность камер системы видеонаблюдения в помещениях хранения вакцины и в других кабинетах", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина, такие проверки в ближайшее время пройдут во всех больницах и во всех прививочных пунктах региона.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в Ленинградской области задержали семь человек после выявления схемы фиктивной вакцинации от коронавируса. Среди задержанных - четверо сотрудников медучреждения и еще трое их сообщников. По словам источника, у них найдено более 500 ампул вакцины, которую они планировали уничтожить. Он добавил, что за услуги злоумышленники брали от 10 тыс. рублей.

Препарат, по словам источника, клиентам не вводили, а затем вносили в систему сведения о якобы успешном проведении вакцинации. Сам препарат уничтожался. Источник также отметил, что возбуждено дело о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Число граждан, воспользовавшихся услугами злоумышленников, выясняется. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В пресс-службе областного правительства отмечали, что в связи с информацией о выдаче поддельных прививочных сертификатов во Всеволожской клинической межрайонной больнице будет проведена служебная проверка во всех больницах и пунктах вакцинации области. При выявлении нарушений будут приняты жесткие дисциплинарные меры.