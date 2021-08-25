Пожар на складе в Шадринске в Курганской области потушили

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пожар в Шадринске в Курганской области, где горела крыша склада на площади 2,5 тыс. кв. м., ликвидирован. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в Шадринске ликвидирован. Ликвидацию осложняла большая пожарная нагрузка, наличие кислородных и пропановых баллонов, в также высокая температура окружающего воздуха и сильный ветер", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что пожар тушили по третьему (повышенному) номеру сложности. "Погибших и пострадавших в результате пожара нет", - добавили в ведомстве.

Информация о пожаре в зданиях административно-складского назначения предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков в городе Шадринске поступила в 16:17 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий. Первоначальная площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., позже она выросла до 2,5 тыс. кв. м. Эвакуация работников не проводилась.

К тушению привлекались 86 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд.