Пожар на складе компании "Кронштадт" в Москве ликвидировали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Площадь пожара на складе на северо-западе Москвы составляет 100 кв. м, пожарным удалось его потушить. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Площадь возгорания составляет около 100 кв. м. В 11:48 пожар локализован, в 11:50 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Происшествие не повлияло на производственный процесс и не представляет угрозы беспилотникам, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Пожар на производственном складе локализовали. Производственный процесс не остановился, беспилотным летательным аппаратам ничего не угрожает", - сообщили в "Кронштадте".

Представитель компании подчеркнул, что для выяснения обстоятельств возникновения возгорания создана специальная комиссия.

В МЧС уточнили, что информация о возгорании на улице Вишневой, дом 7, поступила в 10:47. Пожар произошел в подвальном помещении лакокрасочных и строительных материалов. В целях безопасности была проведена полная эвакуация людей. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что горел склад АО "Кронштадт" с ацетоном и бензином.