Площадь пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедников выросла до 200 га

ТАСС, 26 августа. Площадь пожара на территории лесничества рядом с мордовским заповедником выросла до 200 га, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по республике.

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"На территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества (земли лесного фонда Республики Мордовия) площадь пожара составляет 200 га", - говорится в сообщении. Накануне вечером площадь пожара в лесничестве составляла 150 га.

По последним данным, в заповеднике, где пожар действует уже больше трех недель, активны два очага горения. В северо-западной части площадь активного горения - 1,5 га, огнем пройдено 5 950 га. Площадь активного горения второго очага в северо-восточной части заповедника - 110 га, здесь огнем пройдено 5 900 га.

В тушении пожара задействованы 698 человек, 156 единиц техники. Борьбу с природной стихией продолжают аэромобильные группировки из Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Ивановской и Саратовской областей, а также центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". В борьбе с пожаром также принимают участие представители Росгвардии, Министерства обороны, лесного хозяйства и добровольцы. Продолжает работать авиация.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды, порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года. Его площадь превышает 32,1 тыс. га. В заповеднике встречаются редкие животные и растения, занесенные в Красную книгу России.