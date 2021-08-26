Почти все лесные пожары в Далматовском и Катайском районах Курганской области локализовали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты локализовали почти все природные пожары в Далматовском и Катайском районах, где фиксировалось наибольшее на территории Курганской области число возгораний. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник отдела охраны и защиты леса департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области Александр Кондратьев.

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Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали, что в регионе складывается сложная лесопожарная обстановка, связанная с аномальной жарой и отсутствием осадков. Наиболее тяжелая обстановка наблюдалась на территории Далматовского и Катайского района, где зафиксировано наибольшее количество очагов. Также отмечались крупные очаги в Шадринском и на границе Мишкинского, Шумихинского и Шадринского районов.

"Ситуация сложная, стабильная. Из действующих пожаров на территории Катайского, Далматовского районов локализованы фактически 99% пожаров. Площадь [природных пожаров] в целом по области - районов 10, где были пожары - порядка 3 тыс. га", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что угрозы населенным пунктам на территории области не допущено нигде. К борьбе с пожарами привлекаются при необходимости местные сельхозтоваропроизводители.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщали, что чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Курганской области до 28 августа.

В регионе действует особый противопожарный режим, запрещающий сжигание сухой травы, мусора, разведение костров.